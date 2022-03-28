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بعد أيام من أداء العمرة.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بوصلة رقص بملابس عارية

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الإثنين، 28-03-2022 12:06 م


لم تمر سوى أيام على أداء الفنانة ياسمين رئيس العمرة في السعودية، إلا وصدمت الجمهور بظهور جرئ لها بوصلة رقص بملابس جريئة.
ووثق مقطع فيديو متداول، وصلة رقص ياسمين رئيس في حفل زفاف ابنة الفنانة السورية أصالة "شام الذهبي"، وذلك ‏بعد أسابيع من أداء مناسك العمرة.
وظهر في الفيديو، ياسمين رئيس ترقص على أنغام أغنية غالي لرامي صبري وسط تفاعل كبير من الحاضرين، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة.
وأطلت ياسمين رئيس بفستان طويل باللون الأحمر مكشوف عند الكتف، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.
وكانت ياسمين رئيس، نشرت صورة لها خلال تواجدها داخل الحرم المكي، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض لأداء مناسك العمرة، معلقة عليها:"الحمدلله".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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