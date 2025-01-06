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عامان من الخيانة مع نجل خاله.. سيدة الأقصر التي تفوقت على الشيطان!

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الإثنين، 06-01-2025 01:39 م

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل شخص على يد زوجته وعشيقها في مدينة بدر عن مفاجأة مدوية، حيث تبين أن العشيق هو نجل خال المجني عليه، وكان يعمل معه في مجال المعمار، وقد استأمنه المجني عليه على توصيل احتياجات زوجته إلى منزلها في مسقط رأسه بالأقصر، وذلك لثقته التامة فيه.

 

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إن المجني عليه “ياسر علي” نجل خاله، وكان يعمل معه في المعمار في القاهرة، وعند عودته طلب منه توصيل طلبات المنزل لزوجته في مسقط رأسه، وتعرف على زوجته وأصبح يلبي لها احتياجاتها كونه محل ثقة من زوجها.

 

وتابع المتهم في التحقيقات، إنه ذات مرة دخل لمنزل المجني عليه وبدأت زوجته في الحديث عن مشاكل أسرية مع زوجها، وتطورت علاقتهما للحديث في الهاتف لساعات ووقعا في حب بعضهما، واتفقا على إقامة علاقة غير شرعية بينهما أثناء غياب الزوج.

 

وأضاف المتهم أنهما استمرا في ممارسة العلاقة غير الشرعية لمدة عامين دون أن يعلم المجني عليه، وطلب نجل خاله من زوجته الانتقال للعيش معه في القاهرة بالقرب من محل عمله.

 

واستطرد المتهم أنه قال لزوجة المجني عليه “اتطلقي منه ونتزوج”، لكن أهلها رفضوا طلاقها من زوجها، لذلك قررا الخلاص بوضع له منوم في الطعام وضربه حتى الموت وتقطيع جثمانه لأشلاء ووضعه في أكياس زبالة وإلقائه في أماكن متفرقة.

 

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها، لجلسة 25 يناير.

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