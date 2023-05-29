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بعد سنوات من الاختفاء.. ظهور صادم للفنانة سمية الألفي

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سمية الألفي
الإثنين، 29-05-2023 12:18 م

 

 

فاجأت الفنانة، سمية الألفي، جمهورها بظهور جديد، حيث ظهرت بملامح غريبة بعد سنوات من الغياب، وذلك عقب الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وإجرائها جراحة لاستئصال الورم.

 

ونشر ابنها الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو بدت فيه بصحة جيدة بعد تعافيها من السرطان.

 

وسمع في الفيديو، الفيشاوي يسأل والدته عن أحوالها، لتخبره أنها في أفضل حال، ثم تغزل في جمالها أبلغها أنه يحبها، حيث وصفته بالممل بسبب التكرار.

 

وأخبر الفيشاوي، والدته أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته، لأنه يتواجد إلى جوارها، كما عقب الفيشاوي على الفيديو قائلا: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا.. الفنانة العظيمة سمية الألفي".



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