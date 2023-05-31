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فيديو.. سوزان نجم الدين تثير الغضب بفستانها الفاضح في نعي فنان شهير

فيديو.. سوزان نجم الدين تثير الغضب بفستانها الفاضح في نعي فنان شهير

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سوزان نجم الدين
الأربعاء، 31-05-2023 09:01 ص

 

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الفنان الراحل أسامة الروماني.

 

ونشرت فيديو يجمعهما من مشهد في أحد المسلسلات عبرر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وكتبت: "كلشي قلتو بها لمشهد صار حقيقة للأسف.. رفعت الراية واستسلمت.. ورسيت سفينتك ببر الأمان.. قلبك قرر أخيرًا أنه يحب.. يعني وقف الزمن.. والوقت ماعاد إله قيمة بالنسبة إلك.. يا الله ما أصعب هالخبر وشوحزين فراقك بعد مارجعتلنا ونورتنا بعد طول غياب.. مافي أحلى ولا أرقى من كواليسك ومتعة الشغل معك وقدامك".

 

وأضافت: "ستبقى الأستاذ والفنان والإنسان المحب والصادق في فنه وعطائه.. رحمك الله أيها الغالي.. لعلّك ذهبتَ إلى مكانٍ أفضل إن شاء الله".

 

وتعرضت للهجوم والإنتقاد الشديد من الجمهور إذ ظهرت في المشهد بفستان أسود قصير ما عرضها للهجوم ورأى البعض أنها يجب أن تنعيه بدون نشر هذا المقطع.

 

وجاءت التعليقات كالتالي: "كان ممكن تنعيه من غير الفيديو ده على فكرة" "شكلك ملفت جدا ودي حالة وفاة يعني مش المفروض تنزلي كده".

 

يذكر أن رحل عن عالمنا الفنان السوري أسامة الروماني صباح أمس عن عمر يناهز 81 عاما.

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