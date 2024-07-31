ضبط عامل وطالبة نشرا فيديوهات جنسية لهما على تليجرام

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عامل وطالبة 4 أيام علي دمة التحقيقات،
لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب ونشرها عبر قناتين بتطبيق وموقع
"تليجرام – أن لوك" مقابل مبالغ مالية للراغبين.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عامل – وطالبة) بممارسة أعمال
منافية للآداب ونشرها عبر قناتين بتطبيق وموقع "تليجرام – أن لوك" مقابل
مبالغ مالية للراغبين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما (أدوات تُستخدم فى نشاطهما
المؤثم – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على
نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لتحقيق مكاسب مادية ،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.