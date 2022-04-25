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ضبطت أمها تمارس العلاقة مع صديق والدها.. فكانت الصدمة

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الإثنين، 25-04-2022 01:37 م
مثلت ربة منزل وشاب، صباح الأحد، تفاصيل واقعة تعديهما على ابنة الأولى حتي فارقت الحياة بعد افصاحها عن وجود علاقة بينهما، وذلك بعدما اصطحب فريق من النيابة العامة مدعوما بقوة من أفراد الشرطة المتهمين، إلى مكان ارتكاب الجريمة.
البداية، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول «م. أ» 6 سنوات، مقيمة بدائرة مركز أبوكبير؛ جثة هامدة، مصابة بكسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها.
توصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة المدعو «ب. ا» 25 عاما، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب مستخدما عصا خشبية ولم يتركها إلا جثة هامدة، لقيامها بالافصاح عن وجود علاقة بينه وبين والدتها، لوجود والدها داخل السجن في قضية مخدرات
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط والدة المجني عليها والمتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
 

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