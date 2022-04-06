الأربعاء 06 أبريل 2022
توقيت مصر 14:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

وزارة الداخلية تنشر المضبوطات بحوزة دعاء سهيل

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

شاهد.. صلاح يبتسم مجددًا ويظهر في حمام السباحة

مشاداة بين زيزو وأحمد مرتضى منصور تنتهي باستبعاده من مباراة اليوم

تعليق مفاجئ من كلوب على أداء صلاح المتراجع

حلمي بكر يفجر مفاجأة: شيرين حامل من حسام حبيب

عبلة كامل تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فضيحة بمدرسة إسلامية.. مدرس يعاشر 13 طالبة و8 منهن يحملن سفاحًا

فيفا يناقش إعادة مباراة مصر والسنغال يوم 21 أبريل

ADS
 

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

dcdbc9bea92474ce11d37ee2
ا
Native
Teads
الأربعاء، 06-04-2022 11:35 ص
أقدم الزوج "أحمد. م"، على قتل زوجةه أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، بعد ان شك في سلوكها وخيانةها له.
وفي التفاصيل فقبل سنوات تقدم الشاب لخطبة زوجته، وبعد سنوات انتقلا إلى منزلهما بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وبدأت حياتهما سعيدة دون أية خلافات جوهرية تُعكر مستقبل حياتهما.
ومع نهاية العام الماضي، بدأت بعض الخلافات تدب بين الزوجين، بعدما شك الزوج "الصياد" في سلوك زوجته، لكنه حاول مقاومة ظنونه تجاه الفتاة التي سعى طوال حياته للارتباط بها.
ظلت وساوس الشيطان تراوض "الصياد" إلى أن قرر الانتقام من الزوجة بعدما تيقن من خيانةها له، وارتباطها عاطفيًا بشخص آخر، وفي يوم 18 يناير الماضي قرر الزوج إنهاء مسلسل شكه بزوجته من خلال الإقدام على قتلها بطريقة ظن أنه سيهرب من خلالها من الوقوع في قبضة العدالة.
مساء يوم الواقعة دعا المتهم زوجته إلى فراشها وما أن انفرد بها على الفراش أثناء العلاقة الحميمة حتى جثم عليها، وشل مقاومتها، وأطبق بكلتا يديه على عنقها ضاغطًا عليها حتى فاضت روحها إلى بارئها، قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.
بعدما انتهى الزوج من فعلته، حاول إبعاد الشبهة الجنائية عنه، والادعاء بأن الزوجة قد توفيت وفاة طبيعية، حيث أبلغ المتهم الطبيب -الذي أجرى الكشف الطبي على الضحية- باكتشافه وفاتها فجأة، لكن الطبيب اكتشف وجود آثار أصابع حول رقبة الضحية، فقام بإبلاغ قوات الأمن على الفور.
بدورها قامت الأجهزة المعنية بالتحري عن الواقعة، حتى قرر مدير نيابة مطوبس ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الزوجة، لبيان سبب الوفاة، وحبس الزوج القاتل على ذمة التحقيق لحين معرفة أسباب الوفاة.
كما تم التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجةه خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها.
فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرضه المتهم على النيابة العامة، لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة، وأسباب قيامه بفعلته التي أنهت حياة الزوجة في الحال.
ومساء 6 أبريل الماضي، أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، صيادًا يقيم بقرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتل زوجةه في شهر يناير الماضي.
وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة اليوم الأول من دور محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في شهر إبريل الجاري برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، موعدًا لأولى جلسات محاكمة المتهم.
 

إقرأ ايضا

T1649103736052755ad5a2c9e28f35f6cf4d2af9accimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

وزارة الداخلية تنشر المضبوطات بحوزة دعاء سهيل

photo_2021-12-20_10-33-26

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

8e4260c0-81a5-4de5-8062-f72a45b8b18b

حلمي بكر يفجر مفاجأة: شيرين حامل من حسام حبيب

أخبار متعلقة

A-woman-crying-at-the-Refugee-Registration-Center-in-Frankfurt-Germany-September-2015-–-Reuters

زوج لقاضي محكمة الأسرة: بتخوني مع مديرها (تفاصيل صادمة)

BeFunky-collage_13

أشهر يوتيوبر.. طلاق أحمد حسن وزينب بعد فضيحة الخيانة الزوجية

images

لعدم توافر شروط الطلاق الكنسي.. عاشرت زوجها بعنف حتى مات ثم قطعت جثته

ق

علاقة مع إحداهن.. تفاصيل صادمة في مقتل أم وبناتها الثلاثة على يد شاب لبناني

image

جمعته علاقة بمستشارة وزيرة التضامن.. مفاجأة صادمة في قضية محمد الأمين

2018_9_12_7_57_25_944

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها