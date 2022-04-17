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تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية

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الأحد، 17-04-2022 12:59 م

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأحد، حكما بسجن زوجين كانا "يبتزان الشباب بطريقة لا أخلاقية".
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "المجرمين قاما باستدراج أحد الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بغية تقديم مساعدة مالية للزوجة المجرمة.. وبعد دخوله المنزل قام زوجها بضربه وتصويره بعد إجباره على القيام بأفعال لا أخلاقية".
وأضاف: "وبعد ذلك اتصلا بذوي الشاب وطالبوهم بدفع فدية مالية كبيرة مقابل إغلاق الموضوع".
وأشار البيان: "خلال التحقيق والمحاكمة اتضح بأن الزوجين كانا يزاولان مرارا عملية الابتزاز هذه وبنفس الأسلوب".
 

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