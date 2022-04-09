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يعاشر شقيقة خطيبته 60 يومًا والنهاية جريمة مروعة تهز الجيزة

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ا
Native
Teads
السبت، 09-04-2022 10:52 ص

لم يكد الشاب يفسخ خطبته من فتاة حتى ارتبط بأختها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية كتبت نهاية بشعة باتت حديث الساعة في محافظة الجيزة.
علاقة غير شرعية جمعت فتاة بشاب عشريني تطورت إلى هروبها من منزل أسرتها والمكوث رفقته شهرين لينتهي الأمر بزواجهما رغم عدم موافقة أهلها.
أشقاء الفتاة الأربعة استدرجوا الشاب إلى منزلهم وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة ثم ذبحوه وقطعوا جثته أشلاء وتخلصوا منها بمصرف مائي بمركز أبو النمرس.
البداية تعود إلى تلقي الجهات الأمنية إخطارًا بتغيب شاب في ظروف غامضة.
جهود التحريات توصلت إلى أن 4 أشقاء استدرجوا القتيل وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة من ثم قطعوا جثته، وتخلصوا منها بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا.
بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان تخلصهما من الأشلاء بمصرف بمركز أبو النمرس مؤكدين: "مرمغ سمعتنا في التراب والناس بتعايرنا في المنطقة.. الشرف غالي يا بيه.. يستاهل اللي حصل له".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
 

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