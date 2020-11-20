صعقًا.. وفاة أول طفلة بسبب الطقس السيء بالقاهرة

الجمعة، 20-11-2020
07:57 م
أحمد سالم
لقيت طفلة مصرعها في مصر الجديدة بعد صعقها نتيجة أسلاك كهرباء عارية لامست مياه الأمطار.
وتبلغ الطفلة من العمر ٨ سنوات وتوفيت بشارع هارون الرشيد عقب سقوط سلك عمود الإنارة فى مياه الأمطار فى الشارع.
ويواصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة
أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس
أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.