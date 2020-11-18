الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الأربعاء، 18-11-2020
09:33 م
أحمد سالم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ غدا الخميس وستسمر لمدة 72 ساعة، مضيفة: "ذروة الطقس السيئ يوم الجمعة"، لافتة إلى أن محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فى شرم الشيخ والغردقة لن يكون بها أية سقوط أمطار، مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الأحد المقبل.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى الذى تقدمه قناة صدى البلد، أن السلوم ومطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا ستشهد أمطارا متوسطة وغزيرة ابتدءً من الغد.
كانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس
المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من غدا الخميس 19 نوفمبر 2010 إلى السبت 21 نوفمبر 2020.