السبت 14 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

الملك سلمان يعزي في وفاة مسئول خليجي كبير

بالفيديو.. هدف عالمي لنجم المنتخب السعودي في شباك جامايكا

" المغامسي" يكشف أهم ما يميز محمد بن سلمان في تغريدة نارية

السيول تجتاح قرى ومدن كفر الشيخ

عاجل.. هزة أرضية تضرب شرق القاهرة

بعد اكتشاف اللقاح.. الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر

شاهد.. عدسات الكاميرا تضبط فتاة بفعل محظور في المدرجات

جريمة اغتصاب شنيعة لمدة 3 أيام

«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

ADS
 

السيول تجتاح قرى ومدن كفر الشيخ

امطار ورياح
امطار
 
السبت، 14-11-2020 06:17 م أحمد سالم
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار غزيرة على شمال المحافظة، وصلت لحد السيول ما أدى إلى إغراق الشوارع بالمياه وتحويلها إلى برك من الوحل.

وتسبب سقوط الأمطار بغزارة في انقطاع وعدم استقرار التيار الكهربائي في الكثير من قرى المحافظة ومدنها، ومكوث المواطنين في منازلهم نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وسوء حالة الشوارع.

ومن جانبها، رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وتم الدفع بسيارات لكسح المياه من الشوارع.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن برفع حالة الطوارئ والاستعداد جيدًا تحسبًا لتقلبات الطقس خلال نوة المكنسة.
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

أحمد موسى يكشف تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح

km-1

بالفيديو.. هدف عالمي لنجم المنتخب السعودي في شباك جامايكا

image

عاجل.. هزة أرضية تضرب شرق القاهرة

أخبار متعلقة

كورونا السعودية

"الصحة" تكشف المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة

671383051584056739

بيان وزاري عاجل بشأن السيول المحتملة

ad4f198e497bddbf62c9ab94dd481002

أمطار بمعظم المحافظات.. والأرصاد تحذر

102018231315531036262040

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

سقوط امطار

«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدًا الجمعة