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خلال اجتماع اليوم.. توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق تحيا مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي
 
الإثنين، 16-11-2020 05:41 م أحمد سالم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج.

وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعى"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية.
 

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