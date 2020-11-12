الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

مشهد صادم.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضًا

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

رفض وتحذير شديد.. ننشر نص خطاب محمد بن سلمان

إصابة عدلي القيعي بـ«كورونا» ونقله للمستشفى

حنان ترك تتبرأ من هذا الأمر وتحذر: أنا غير مسئولة

فيديو كارثي.. نفوق آلاف الأغنام في السعودية لهذا السبب

بعد فتح الأمل أمام الملايين.. «فايزر» تصدم العالم بشأن لقاح كورونا

رئيس الأركان يتابع سير العمليات وعودة الحياة بشمال سيناء

حفيد عمر الشريف «الشاذ» يشارك في عمل إسرائيلي

ADS
 

"الصحة" تكشف المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

كورونا السعودية
كورونا
 
الخميس، 12-11-2020 09:29 م أحمد سالم
أكد الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ، ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس ، بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية لرفع كفائتهم.
 

إقرأ ايضا

الدولار

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

download

بعد فتح الأمل أمام الملايين.. «فايزر» تصدم العالم بشأن لقاح كورونا

2016_3_2_15_49_41_570

حفيد عمر الشريف «الشاذ» يشارك في عمل إسرائيلي

أخبار متعلقة

العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الدكتور مدبولي

رئيس الوزراء يكشف عن هدية السيسي للمعلمين

الطقس

الاستشعار عن بعد يحذر المواطنين من تقلبات الطقس

فاتورة كهرباء

الكهربا تبدأ تحركاتها لمواجهة تقلبات الطقس السيء

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر