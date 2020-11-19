بالمنطقة.. خريطة سقوط الأمطار من الغد وحتى الثلاثاء

الخميس، 19-11-2020
09:37 م
أحمد سالم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار
المتوقعة من غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.
- يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية : أمطار
غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).
الوجه البحرى: أمطار
متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
القاهرة الكبرى: أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .
مدن القناة وشمال الصعيد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس)
يوم السبت 21 نوفمبر 2020:-
السواحل الشمالية : أمطار
متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - مطروح- السلوم رشید - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
الوجه البحرى: أمطار
متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار
خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - راس بناس ) .
يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )
الوجه البحري : أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .
شمال الوجه البحري : أمطار
خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار
خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .
وأكدت هيئة الأرصا
د الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار
، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.