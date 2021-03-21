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صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شابة بسكتة قلبية مفاجئة

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رضوى أبو شادي
 
الأحد، 21-03-2021 06:33 م محمد فضل

حالة من الصدمة داخل الوسط الفني، عقب إعلان وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضها لسكتة قلبية أدت إلى وفاةها في الحال بشكل مفاجئ.
وكانت رضوى خلال الأيام الماضية تصور بشكل طبيعي دورها في مسلسل "ورد" مع النجمة حنان مطاوع والذي سيشارك في السباق الرمضاني.
وتعد رضوى هي ابنة عم مخرج العمل شادي أبو شادي.
يذكر أن رضوي ممثلة عملت مذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.
وشاركت في أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، مع وصابرين فى "سامحنى يا زمن"، مع وحنان ترك فى "القطة العامية".
ونعى الفنانة الراحلة عدد كبير من الفنانين، الذين عبروا عن صدمتهم برحيل الفنانة الشابة بشكل مفاجئ داعين لها بالرحمة.


 

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