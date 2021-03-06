بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)

السبت، 06-03-2021
02:43 م
محمد فضل - متابعات
فاجأ فنان
شهير الجميع، بالزواج
من فنان
ة شابة بعد قصة
حب طويلة جمعت بينهما على الرغم من فارق العمر الذي بلغ 31 عامًا، حيث تعتبر زوجته
في عمر ابنه.
وتصدر خبر زواج
النجم العالمى نيكولاس كيدج البالغ من العمر
57 عاما من الفنان
ة ريكو البالغة من العمر 26 عاما عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة
منهم فاارايتى وبيبول ويعد فارق العمر بينهما 31 عاما.
بينما قرر نيكولاس كيدج ان يتواجد المقربين منه فقط بحفل
الزفاف لتكون الأجواء أكثر خصوصية ومتعة، فكانت المفاجأة هو حضور زوجته السابقة أليس
كيم وابنهما كال، حيث ما زالت الصداقة تجمع بين كيدج وأليس.
أشتهر عن النجم نيكولاس كيج علاقاته النسائية المتعددة ،
و قد تزوج بعدد 3 مرات في حياته إذ كانت المرة الأولى في خلال عام 1995 م ، و امتدت
هذه الزيجة إلى عام 2001 م .
وكانت من باتريشيا أركيت أما زواج
ه الثاني فكان من أليزا
ماري بريسلي ، و الذي أستمر من عام 2002م إلى عام 2004 م ، و جدير بالذكر أن الفنان
ة
ليزاماري بريسلي كانت زوجة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون أما زواج
ه الثالث فكان من
أليس كيم ، و ذلك في خلال عام 2004 م كما أنه لديه إبن يبلغ من العمر 23 عام ، وذلك
كان من علاقته مع كريستينا فولتون .
ونقلت شبكة "foxnews"
عن وثائق المحكمة تقريرًا يفيد بأن بطل فيلم "الوجه المخلوع" Face/Off البالغ من العمر 55 عامًا طالب بإبطال الزواج
إذ
كان ذلك ممكنًا.
تقدم الزوجان بطلب للحصول على رخصة زواج
وتزوجا سرًا يوم
السبت، وجاء حفل الزفاف بعد أقل من عام من تاريخ الارتباط فى أبريل الماضى.