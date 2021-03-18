صدمة.. وفاة الفنانة ميادة بعد إصابتها بالمرض اللعين

الخميس، 18-03-2021
09:03 ص
محمد فضل
فقد الوسط الفني
فجر اليوم الخميس، الفنانة
السورية ميادة
بسيليس، بعد صراع مع مرض السرطان
، ما سبب صدمة في الوسط الفني وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة
الوطن السورية، عبر حسابها في تويتر: ”وفاة
الفنانة ميادة
بسيليس عن عمر يناهز 54
عاماً بعد صراع مع مرض السرطان
“.
وكان سمير
كويفاتي، زوج الفنانة
الراحلة، قد أعلن في فبراير الماضي، إصابة زوجته بمرض عضال.
وقال حينها كويفاتي وهو ملحن سوري، إن وضع زوجته الصحي مستقر، طالباً الدعاء لها.
وترددت في الفترة
الأخيرة، أخبار عن معاناة المغنية السورية من وضع صحي خطير.
وميادة
بسيليس
هي مطربة سورية، ولدت عام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن
التاسعة عبر إذاعة حلب.