الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

برلماني يطالب بزيادة علاوة الغلاء 1000 جنيه: 300 جنيه دا حق كيلو لحمة

بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف

الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

صوّرتها زميلتها.. فتاة تواجه الإعدام بعد القبض عليها بسبب ما قالته أثناء نومها

يريد الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها.. أزهري يرد: يجوز في حالة واحدة

بدولة عربية.. سبعيني يغتصب طفلة جاره بشكل بشع (فيديو)

ملامح صادمة.. تعليق مفاجئ من هيفاء وهبى على صورتها التي أثارت الجدل

ADS
 

صدمة كبيرة.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد رسالة وداع للجمهور

1910433_0
الشيف أسامة السيد
Native
Teads
الثلاثاء، 01-11-2022 09:42 ص
حالة من الصدمة والحزن انتابت الجميع، إثر إعلان وفاة الشيف أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي.
جاءت وفاة الشيف أسامة بعد صراع مع المرض حسبما شارك متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.
وأضاف في أخر كتاباته عبر صفحته الرسمية : تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.  مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".
ويُعد الشيف أسامة واحدًا من أشهر وأفضل عشرة طهاة على مستوى العالم أجمع، يعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي والتغذية ، على مدار ثلاثة عقود، أبدع في التقاط أساليب الطهي المعقدة والوصفات الصعبة وتبسيطها لتتحول إلى وصفات سهلة يمكن تطبيقها، ويُعتبر هذا هو حلقة الوصل بينه وبين جمهوره الذي يتابعه بشغف في مختلف أنحاء العالم.
أسامة السيد، شيف مصري، فهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي ولديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.
 

إقرأ ايضا

download

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

900x450_uploads,2022,10,30,3491f8dcba

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

Capture

هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف