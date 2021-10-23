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«مسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة»..رد فعل بشرى عندما تحرش بها فنان

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بشرى
Native
السبت، 23-10-2021 09:24 ص

كشفت الفنانة بشرى ملابسات تعرضها للتحرش 3 مرات في حياتها، وأكدت أنها تعرضت في إحدى المرات الـ3 للتحرش خلال التمثيل.
وقالت بشرى: تعرضت 3 مرات للتحرش في حياتي وأعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة.
كما أشارت بشرى إلى أنها تعرضت في أحد المرات لمحاولة سطو على الطريق الدائري بالقاهرة، وإلقاء قوالب طوب على زجاج سيارتها، ولكنها استطاعت الهرب.
وقالت بشرى إنها حلقت شعرها على الصفر مرتين، مبينة أن إحداها كانت كعقاب من زوج خالتها في الكويت بسبب قفزها من البلكونة للعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية محاولة منها لكي يثقل شعرها.
 

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