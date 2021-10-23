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ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

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جنا عمرو دياب
Native
السبت، 23-10-2021 09:49 ص

ظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جريئة في عدة صور وفيديوهات لها مع أصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  انستجرام .
وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لسيل من الانتقادات، بسبب إطلالتها الجريئة في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».
يذكر ان جنا عمرو دياب كشفت عن تفاصيل معاناتها مع متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ما يعرف بمرض ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة التي ألحقت بها في لندن.
ونشرت جنا عمرو دياب منذ أيام على حسابها بتطبيق انستجرام لأول مرة بيانا لها حول إصابتها بمتلازمة فرط الحركة، وهاجمت مدرستها لعدم تفهمهما لحالتها الصحية التي يترتب عليها قصور في واجباتها المدرسة وأنشطتها الحياتية ودرجات الاختبارات.

 

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