شاهد حرب شوارع بلبنان.. تبادل إطلاق نار وسقوط قتيل ومصابين
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Native
الخميس، 14-10-202112:09 م
شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث
يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق
البيطار، إطلاق كثيف للنار.
وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا
للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.
وقد تم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالبرد
على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من
الإصابات، فيما سمعت أصوات إطلاق قذائف من نوع B7.
كما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة
بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.
وكشفت مصادر أمنية لوكالة “رويترز” عن سقوط قتيل و5 جرحى
نتيجة لتبادل إطلاق النار.
وعلقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية في منطقة
الطيونة التي تشهد إطلاق نار كثيف على خلفية إعتصام نفذه مناصرو “حزب الله” و”حركة
أمل” ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وقالت قيادة الجيش في بيان إنه “خلال توجه محتجين الى منطقة
العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة
والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار
لتوقيفهم”.
وأعلنت القيادة أن “وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق
النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي
مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع”.
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