طار من السيارة رفقة حبيبته.. تفاصيل حادث وائل كفوري

الأحد، 17-10-2021
12:23 م
كشف النائب اللبناني، هادي حبيش، الصديق المقرب للفنان وائل كفوري
، تفاصيل
الحادث المروع الذي تعرض له الأخير، رفقة صديقته والذي نقل على إثره لإحدى
المستشفيات.
وقال "حبيش" وفقاً لصحيفة الراي الكويتية، إن وائل كفوري
كان
يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت بسيارة
ه سيارة
خرجت من
أحد المفارق، ما تسبب بطيرانه (خارج المقعد)، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، على
عكس حبيبته شانا عبود، ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الرضوض، لافتا إلى أن
من صدم وائل هو شخص سوري ولكنه لاذ بالفرار وأنهم عرفوا جنسيته من لوحة سيارة
ه.