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زوجة وزوج وعشيق وابن وجثة مقطعة أشلاء في النزهة.. تفاصيل صادمة

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الجمعة، 10-09-2021 02:01 م

تمكنت الأجهزة الأمنية،  من ضبط سيدة اشتركت مع زوجها وابنها في قتل عشيقها وتقطيع جسده بعد محاولته الاعتداء جنسيا على ابنتها.
وتفصيلا، تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا بوجود “كرتونة” تنبعث منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالفحص عثر داخل الكرتونة على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين، وبتفريغ كاميرات المراقبة، اتضح أن سيدة ألقت الكرتونة.
وحددت الأجهزة الأمنية هوية الشاب، حيث اتضح أنه يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الزيتون وبتتبع مسار هروب المتهمة تبين أنها مقيمة بمنطقة النزهة، وتم القبض عليها.
واتضح أن السيدة متزوجة ولديها طفلان وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجني عليه حاول التقرب من ابنتها والتعدي عليها جنسيا.
واكتشفت المتهمة ما حاول العشيق القيام به اتفقت مع زوجها وابنها على قتله، فيما استدرجته لشقتها ثم اعتدت عليه بقطعة خشب على رأسه وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق.
 

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