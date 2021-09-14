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السعودية.. خانت زوجها بمشورة صديقتها ردًا على خيانته لها والنهاية صادمة

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الثلاثاء، 14-09-2021 08:03 م

كشف الكاتب السعودي علي الزامل، قصة مثيرة لزوجة شكت في سلوك زوجها فخانته بمشورة من صديقةها التي حرضتها على خيانةه.
وقال “الزامل” عبر مقال نشره في صحيفة المرصد السعودية، تحت عنوان “زوجك يخونك …(خونيه) يستاهل!”:” هكذا بكل بساطة نصحتها ( صديقةها ) !! حينما قالت لها اكتشفت بأن زوجي يخونني ولم تكتف الصديقة بذلك بل سجلت مكالماتها وأرسلتها للزوج فكانت المفاجأة”.
وأشار:”تبدأ القصة: إحداهن شكت بأن زوجها يخونها فكان يخلو بنفسه في مكان قصي ويتكلم مع فتاة خلسة وبصوت خفيض وجن جنون الزوجة ولجأت لإحدى ( صديقاتها ) تطلب مشورتها ونصحتها بأن تخونه بوصفه يستاهل ! لا بل وعرفتها على شاب وتواصلت معه وقامت هذه الصديقة بإرسال مكالماتها للزوج وإذا به يُطلقها على الفور”.
وأوضح:”المفارقة الصادمة أن الزوجة اكتشفت لا حقاً بأن زوجها كان يكلم شقيقته في مشكلة عائلية تخصهما ولا يريد أن تعلم بها زوجةه ! أردت من هذه القصة ألا تتعجل الزوجة في الحكم على زوجها لمجرد شكوك قد تكون واهية وربما عدمية إذ كان الأجدى بهذه الزوجة أن تواجه زوجها وتكاشفه وتتحقق من صحة شكوكها من عدمها”.

وأبان:”ولنفرض جدلاً صحة شكوكها فثمة تدابير وحلول أخرى يمكن أن تعالج ذلك وإن أقتضى الأمر للإنفصال لكن أن تلجأ لخيانة الزوج فما مكمن العلاج في ذلك وما المبرر الوجيه واستطراداً ما النتيجة التي سوف تحصل عليها الزوجة وقد أضحت هي الأخرى خائنة !؟”.
واختتم مقاله:”كما يفترض ألا تبوح الزوجة بهكذا الأمور لجهة ما تعرف بالصديقة فقد تكون ومن حيث لا تعلمين أو تحسبين العدوة اللدودة !؟”.
 

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