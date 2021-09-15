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سارة الكندري ترد على اتهامات طليقها بخيانته: كان بيجيب لي أصحابه أزبطهم

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الأربعاء، 15-09-2021 11:45 ص

فجرت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة سارة الكندري، مفاجأة صادمة في أول رد لها على حديث طليقها أحمد العنزي عنها، وتلميحه باتهامها بخيانةه وبعض التصرفات غير الأخلاقية ضدها التي تقوم بها ما أدى إلى انفصالهما.
واعتبرت سارة الكندري في فيديو جديد نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها "ليس رجلًا" كونه كان يحضر أصدقائه إلى المنزل ويطالبها بأن تفعل ما يسعدهم.
وقالت "الكندري" في الفيديو: “يعني إذا كنت أنا بروحي ومطلقة منك ما يصير أسوي شي.. بس لما كنت على ذمتك كنت تجيب لي ربعك وتقولي زبطيهم وشوفي شو يحتاجون.. هذا هو الرجل؟”.
وأثارت “الكندري” جدلاً واسعاً بين الجمهور، حيث اعتبر البعض أن ما قالته هو إدانة لها قبل لزوجها، فيما هاجم النشطاء الإثنين موجهين له اتهامات غير أخلاقية بأنه الزوج "ديوث" والزوجة تتاجر بجسدها، حسب قولهم.
فيما طالبهم البعض بالكف عن التشهير ببعضهما كون أن لديهما طفلة وما يفعلوه لا يليق.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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