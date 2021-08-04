صادم.. انتحار محمد رضا مشهور «تيك توك» في بث مباشر

الأربعاء، 04-08-2021
10:21 ص
في واقعة صادمة،
أقدم شاب
يدعى محمد رضا
، من منطقة منشأة ناصر في القاهرة، لحظة انتحار
ه شنقا، على
تطبيق تيك توك
للفيديوهات القصيرة، داخل غرفة نومه بمنزل أسرته.
وتلقت الأجهزة
الأمنية، بلاغا، من أسرة شاب
، بعثورهم على جثته مشنوقا، داخل غرفة نومه، وعلى
الفور انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ.
وبفحص هاتف
الشاب
؛ تبين أنه مفتوح على تطبيق واتساب، كما ظهرت محادثة، جمعت المنتحر وصديقه،
الذي أبلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صوره المشنقة داخل غرفه نومه.
وكشفت المعاينة
أن الشاب
صنع مشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستيكي، وثبتها في الحامل الحديدي
الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها قراره بالتخلص من حياته بشنق نفسه.
وانتقلت النيابة
العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمعاينة جثمان محمد رضا
،
الشاب
المنتحر مؤخرا، علي تطبيق تيك توك
، واستمعت إلى أقوال أسرته، مطالبة الأجهزة
استكمال التحريات في الواقعة.
وتم التحفظ على
هاتف الشاب
المنتحر، من جانب الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى النيابة العامة، وتم
الاستماع لأقوال صديق المنتحر؛ لكشف اللحظات الأخيرة في حياة صديقه، والأسباب التي
دفعته إلى الانتحار
.
ونفت أسرة الشاب
المنتحر، معرفتها بأسباب قتل ابنهما لنفسه، وذكروا أنهم فوجئوا بجثته على الأرض
داخل غرفة نومه.
وقررت النيابة
العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ للتأكد من عدم وجود شبة جنائية وراء
الحادث.