كاميرا مراقبة تضبط فعلًا صادمًا داخل مسجد بشبرا الخيمة

الأحد، 18-07-2021
09:48 ص
سجلت
كاميرات المراقبة المثبتة داخل مسجد
بمدينة شبرا
الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية،
لحظة قيام شاب
بفعل مخل بالشرف، حينما قام بسرقة
صندوق التبرعات أثناء أداء الصلاة.
وأظهر
الفيديو وقوف الشاب
أولا يلتفت يميناً ويساراً ويراقب الإمام والمصلين ثم يقوم بحمل
الصندوق والفرار به خارج المسجد
، ظناً أن لا أحد رآه إلا أن كاميرات المراقبة كشفت
أمره.
ونشرت
صفحة باسم «شبرا
الخيمة»، فيديو السرقة
، إذ ظهر شاب
وهو يرتدي تشيرت أزرق اللون وبنطلون
أبيض وهو يسرق صندوق التبرعات، وطالب القائمون على الصفحة في منشورهم من يستدل على
الشخص بالتواصل معهم أملا في استعادة النقود وتوزيعها على من يستحقها، قبل قدوم أول
أيام عيد الأضحى 2021.
وأثارت
الفيديو موجة واسعة من الانتقادات، إذ استنكر وراد مواقع التواصل الجريمة النكراء وجاءت
التعليقات: «حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا قادر ينتقم منه، لا حول ولا قوة إلا بالله،
جبت العار ليك ولأهلك».