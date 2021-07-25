«الزوج الديوث».. منار «كائن الهوهوز» وزوجها يشعلان الـ تيك توك

الأحد، 25-07-2021
11:05 ص
يبدو أن حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن لن يكونوا آخر
"المتبجحات" على تطبيق "تيك توك
" من خلال استعراض مفاتنهن
وأجسادهن من أجل المال.
وخلال الساعات الماضية ظهرا ثنائي شاب وزوج
ته وتدعى منار
والمعروفة باسم
"كائن الهوهوز
"، يستعرضان بحركات إباحية وحركات خادشة، حيث لم يبالي
الزوج
– الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالديوث
- كونه يعرض زوج
ته بطريقة
رخيصة من أجل جمع اللايك والشير والمتابعين لحصد مزيدًا من الأموال.
فقد أشعل الزوج
وزوج
ته غضب المجتمع المصري لما تحمله مقاطع الفيديو الخاصة
بهم على TikTok من مشاهد
إباحية وإيحاءات جنسية تخدش الذوق العام، مما جذب ملايين المستخدمين عبر التطبيق
لمتابعتهم.
في المقاطع يعرض الزوج
مفاتن زوج
ته التي تدعى «منار
» والشهيرة على TikTok بـ "كائن
الهوهوز»، أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح
أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح، وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق الفيديوهات
الشهير تيك توك
، تنفيذا لنهج من سبقوهم في الشهرة.
وبالفعل وصل عدد متابعي حساب منار
إلى ما يقرب من مليون متابع، فيما تخطت
الإعجابات على مقاطع الفيديو 4 ملايين إعجاب.
فيما قام عدد من مستخدمي التطبيق بالترويج لهاشتاج "منار
" أو
"منار
وجوزها" من حسابات دعائية تنشر مقاطع فيديو لشباب يحاورون الزوج
ة
بأحاديث إباحية، وقد وقف زوج
ها إلى جانبها يضحك.
وفجرت المقاطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل عبر التطبيقات المختلفة
للمطالبة بمحاسبة منار
وزوج
ها، ومناشدة النائب العام بضرورة التدخل لحذف تلك
الحسابات وحماية الشباب من مثل تلك المشاهد المسيئة للدين والمجتمع.