الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

عزبة الهجانة..تفاصيل جديدة عن موكا حجازي وأين والدها؟

55-13
موكا حجازي
Native
الإثنين، 12-07-2021 03:08 م

أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية ، تفاصيل واقعة فتاة الـ”تيك توك”، موكا حجازي، التي تم القبض عليها، بعد مودة الأدهم وحنين حسام.
وذكرت التحريات أن والد الفتاة يعمل بالخارج بدولة الجزائر، وهي من أسرة فقيرة مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة، وأن صديق الفتاة الهارب والمتهم بتصوير تلك الفيديوهات، ما زالت تلاحقه أجهزة الأمن لضبطه وتقديمه لجهات التحقيق.
فيما أودعت جهات التحقيق موكا حجازي، فتاة التيك توك، بعد التحقيق معها ومواجهتها بـ 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بالإضافة إلى إيداعها في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، لاتهامها بالتحريض على الفسق.
وأوضحت الفتاة أمام جهات التحقيق: “كنت عايزه فلوس وأبقى معروفة علشان أتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة”، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.
ولفتت إلى أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.
وتابعت: “أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي”.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

1575643_0

موكا حجازي لـ النيابة: مارست الرذيلة بـ"الحب" وبمقابل مادي

j

موكا حجازي تفجر مفاجأة في اعترافاتها أمام النيابة

download

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

Capture

فيديوهات الطبيب «عنتيل الصعيد» مع 23 سيدة تهز المنيا

download

من هي « موكا حجازي» بطلة فيديوهات الرقص بالملابس الداخلية؟

55860-حسن-راتب-يحاور-زاهى-حواس--(5)

زاهي حواس يرد على تورطه مع حسن راتب في قضية الآثار