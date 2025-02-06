شقيق ياسمين عبدالعزيز يوصي بعدم حضورها جنازته

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

وكتب وائل عبد العزيز، في منشوره: «انا في أزمة نفسية بقالي سنين واحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما وياريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني واخويا فقط ربنا يديهم طوله العمر».

وأضاف وائل عبد العزيز: «وعايز ادفن في مدافن اخوات امي وأنا عارف ومتأكد أن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب اكتر من كده وانا مسامح كل الناس الي حصل بيني وبينهم اي مشاكل من أي نوع إلا خمس أشخاص فقط .. وعند الله تجتمع الخصوم ..هو الحكم العدل».

واختتم وائل عبد العزيز: «وأخيرا ربنا يحسن خاتمتي يارب .. اكيد فوق احلي من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي».

وائل عبد العزيز

وكان نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث نشر وائل عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صورة ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".