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منة عرفة تتراجع وتعتذر لـ أشرف زكي: انت أبونا كلنا

أشرف-زكي-ومنة-عرفة
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الخميس، 23-01-2025 11:08 ص

 

اعتذرت الفنانة منة عرفة، لنقيب الفنانين أشرف زكي عن مابدر منها بدون قصد.

 

وكتبت منة عرفة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “نقيبي و استاذي و معلمي و الاب الروحي ليا و لينا كلنا ، بعتذر لك عن اي حاجة ضيقتك مني في يوم من الايام او اي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك كلنا اولادك و بنتعلم من حضرتك و انا اولهم و اسفه لحضرتك علي اي لحظه حضرتك اضايقت فيها و كنت انا السبب حتي لو كانت مش مقصوده ولا عمري اقصد ، و كل سنه وحضرتك طيب و بخير بمناسبة الايام المفترجه الي احنا فيها ، انا بحبك جداً و حضرتك عارف غلاوتك عندي قد ايه مقدرش علي زعلك ابداً ، مليش غيرك يا دكتور انت ابونا كلنا”.

أزمة منة عرفة وإلهام شاهين

بدأت قصة أزمة منة عرفة وإلهام شاهين عندما ردت الأولى على تصريحات الثانية التي اعتبرت فيها أن الفنان الذي يرفض تقديم مشاهد حميمة كالتقبيل أو العناق ليس فنانًا، قائلة: إن كل فنان له مبادئه واختياراته التي تتماشى مع قناعاته الشخصية. في حديثها، أكدت منَّة أنها تحترم آراء الآخرين وتقدر وجهات نظرهم، لكنها في الوقت نفسه تظل متمسكة بمبادئها الخاصة التي تشعر بأنها تتماشى مع هويتها الفنية.

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