جدل كبير.. ماذا حدث في وجه شمس الكويتية؟ (فيديو)

فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بالظهور بوجه متورم بسبب تعرضها لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة.

وقالت شمس في مقطع فيديو لها: جاني بوجهي اليسار ورم مادري فايروس بسبب ضعف المناعة نتيجة الضغط .

وحول سبب تورم هذه المنطقة تحديدا بالوجه ناحية اليسار قالت شمس: لأنها منطقة الألم عند المرأة سواء الأم أو بنتها، مشيرة إلى أنها ليس لديها بنت.

وتابعت: أنا كنت قلقانة على أمي شوي شوفوا وش صار فيني بمنطقة الألم، موضحة أن هذه رسالة حتى يهتم الشخص بنفسه.