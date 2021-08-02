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رقم خيالي.. الكشف عن أجر عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

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عادل إمام
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الإثنين، 02-08-2021 02:33 م
كشف المنتح صفوت غطاس، عن أجر الفنان الكبير عادل إمام، مقابل دوره في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2012.
وأوضح غطاس في لقائه ببرنامج “صباح الورد”، أن أجر الفنان عادل إمام كان 30 مليون جنيه، وأوضح قائلا: “أنا يوم ما روحت مضيت مسلسل فرقة ناجي عطالله مع عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 مليون جنيه، أنا مضيت مع عادل إمام بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت”.
وأكمل: “أنا عارف بعمل إيه، أنا بعد ما مضيت معاه بـ4 أيام، سافرت وجبت تكلفة المسلسل قبل ما أصور، فالنجم بيجبلك فلوسه وزيادة في العمل الفني”، لافتا إلى أنه “يدفع أي أجر يطلبه النجم طالما سيحصل عليه مجددا ويستعيد أمواله بعد بيع المسلسل”.
يذكر أن مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عرض في شهر رمضان 2012، وهو من بطولة عادل إمام، وأنوشكا، ومحمد إمام، وأحمد السعدني، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
 

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