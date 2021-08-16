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محمد رمضان يُحيي حفلًا غنائيًا رفقة ممثل أفلام مخلة إيطالي يثير الغضب

أول-10-صور-من-حفل-محمد-رمضان-فى-الساحل-الشمالى
رمضان
Native
الإثنين، 16-08-2021 01:05 م

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، وذلك من أجل إلغاء حفله المقبل في الساحل الشمالي، بسبب إعلان رمضان الاستعانة بالفنان الإيطالي ميشيل موروني، الأمر الذي ادى الى استياء البعض من الجمهور، باعتبارهم ان موروني ممثل فيلم اباحي.
وعبّر المحامي عن رفضه لصمت نقابة المهن الموسيقية تجاه ذلك، مشيرا الى أن نقيب الموسيقين الفنان المصري هاني شاكر كان اتخذر قرارا يقضي بمنع مغنيي المهرجانات من إحياء حفلات، ومن ضمنهم محمد رمضان.
وأضاف البلاغ ان محمد رمضان كتب إقراراً في نقابة المهن الموسيقية بعدم الخروج عن الأداب العامة وارتداء الملابس المحترمة، إلا أنه قام عكس ذلك بعدها، وصعد على خشبة المسرح عارياً لذلك قُرر حينها منعه من احياء الحفلات.

من هو ميشيل موروني؟
ميشيل موروني هو ممثل وعارض أزياء ومغنٍّ إيطالي، من مواليد 3 أكتوبر عام 1990.
بدأت مسيرته التمثيلية محلياً، ثم إقليمياً عبر المشاركة في الأفلام الإيطالية والبولندية، وحقق الشهرة العالمية عام 2020، بعد أن جسد دور ماسيمو في فيلم الإثارة وإسمه 365Days .
وبدأ حياته المهنية من خلال أدوار صغيرة في المسرحيات، بعد أن إكتسب خبرة في هذا المجال، وبدأ يلعب أدواراً رئيسية في المسرح، وعمل في "Il tempo di una sigaretta"، وظهر في عرض درامي بعنوان "Che Dio ci aiuti".
في عام 2012، تم إختياره لدور بطولة في "E la vita Continua"، كما شارك في Sirene و El juicio The Process و Come un Delfino و Renata Fonts و Squad 6 و Medici.
في عام 2016 شارك في الموسم الحادي عشر من النسخة الإيطالية، من برنامج Dancing with the stars، أو ما يعرف عربياً بـ"الرقص مع النجوم" (Ballando con le Stelle)، وقد إحتل المركز الثاني.
في عام 2019، حصل ميشيل موروني على فرصة للعب الدور الرئيسي، وهو شخصية Luigi في Bar Joseph.
في عام 2020، أصبح ميشيل موروني صاحب شهرة دولية، بعد تجسيده دور ماسيمو توريسيلي في فيلم 365Days، وتم إصدار الفيلم في بولندا في 7 شباط/فبراير عام 2020، ونُشر لاحقاً على netflix.
سرعان ما إكتسب شهرة، خصوصاً بسبب المشاهد المثيرة التي تشبه فيلم Fifty Shades of Gray ، فظهر قي العديد من المشاهد، وهو يمارس الجنس على متن يخت مثلاً.
 

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