الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

بعد أشهر من المعاناة مع كورونا.. تعرف على آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

image
وائل الإبراشي
Native
الخميس، 19-08-2021 12:39 م


كشف الناقد الفني طارق الشناوي تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وطمأن الجمهور على صحته من خلال حسابه على "فيسبوك".
وكتب" الشناوي":الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن اشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض.
وكانت الإعلامية ريهام السهلي، قد قالت إن الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي، تحسنت بشكل كبير، بعد إصابته بفيروس كورونا فى الفترة الماضية، موضحة أن الحالة الآن مستقرة، وفى تحسن مستمر.
وأضافت ريهام السهلي، خلال تقديمها برنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، إن وائل الإبراشى لديه جمهور كبير، والجميع يريد معرفة حالته، ولذلك نوجه رسالة طمأنينة للجميع أن الإبراشي بخير.
ولفتت إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، سيعود قريبًا لـ التلفزيون من أجل جمهوره، معلقة : "زملاء الإبراشي اشتاقوا له" والجمهور بالكامل ينتظر ظهوره فى القريب العاجل.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

unnamed

يتعلق بزوجته.. مفيد فوزي يُحرج تامر أمين على الهواء والأخير يرد: سؤال سخيف

ccpVC

شهيد أم لا؟.. هيئة كبار علماء السعودية تحسم جدل حكم من مات بـ كورونا

شريف مدكور

بعد إصابته بفيروس خطير.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذا الأمر

resize

بعد زفافها يوم وفاة دلال عبدالعزيز.. إصابة ياسمين الخطيب بنفس مرضها

124-105138-mahmoud-kahraba-ahly-crisis_700x400

الأهلي يعلن نتيجة مسحة كهربا

32355

وفاة اثنين من الإعلامين السعوديين خلال 48 ساعة