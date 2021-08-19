بعد أشهر من المعاناة مع كورونا.. تعرف على آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

الخميس، 19-08-2021
12:39 م
كشف الناقد الفني طارق الشناوي تطورات الحالة الصحية للإعلامي
وائل
الإبراشي وطمأن الجمهور على صحته من خلال حسابه على "فيسبوك".
وكتب" الشناوي":الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي
الكبير وائل
الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن
اشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض.
وكانت الإعلامي
ة ريهام السهلي، قد قالت إن الحالة الصحية لـ الإعلامي
وائل
الإبراشي، تحسنت بشكل كبير، بعد إصابته بفيروس كورونا
فى الفترة الماضية، موضحة أن
الحالة الآن مستقرة، وفى تحسن مستمر.
وأضافت ريهام السهلي، خلال تقديمها برنامج " المواجهة" المذاع
على قناة اكسترا، إن وائل الإبراشى لديه جمهور كبير، والجميع يريد معرفة حالته،
ولذلك نوجه رسالة طمأنينة للجميع أن الإبراشي بخير.
ولفتت إلى أن الإعلامي
وائل الإبراشي، سيعود قريبًا لـ التلفزيون من أجل
جمهوره، معلقة : "زملاء الإبراشي اشتاقوا له" والجمهور بالكامل ينتظر
ظهوره فى القريب العاجل.