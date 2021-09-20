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شاهد.. نجل طارق العريان يصفع فنانة شهيرة في ملهى ليلى ويتلقى علقة موت

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الإثنين، 20-09-2021 10:03 ص



أجرى عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، ثلاث عمليات في قدمه ويديه، وذلك نتيجة الكسور التي تعرض لها في المشاجرة الذي حصل معه في احد الملاهي الليلية بالعاصمة بيروت.
وحسب موقع الفن اللبناني، تشرف فصيلة ميناء الحصن على التحقيقات التي اظهرت ان الشجار حصل في البداية بين الفنانة المصرية التي تقيم في لبنان شيرين أبو العز التي تشاجرت مع فتاة كانت مع العريان الذي بادر بدوره الى صفع شيرين .
العريان هاجمه اكثر من عشرة شبان و تلقى ضرباً مبرحاً و تعرض لكسور في قدمه و يده و رضوض في الرأس ووضع له قضيباً طبياً في رجله و حتى الان مازال في غرفة العمليات وهو يحمل الجنسية البريطانية.




 

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