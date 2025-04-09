شاهد.. ممرضة تصـ.ـفع طبيب على وجهه بعدما عشمها بالزواج وخطب غيرها

وثقت ممرضة في مقطع فيديو ، اعتداءها على طبيب أسنان صفعا على وجهه داخل عيادته الخاصة بالجيزة .

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تدخل على الطبيب عيادته وتتحدث معه قائلة : أنا مش جايه أتمحلس فيك .. أنا جايه أقولك حسبنا الله ونعم الوكيل .. وأنا أرجل منك " .

وأوضح الفيديو إنهاء الفتاة كلامها بتوجيه صفعة على وجه الطبيب .

وكشفت مصادر أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو كانت تعمل ممرضة سابقة بالعيادة، وكانت على علاقة عاطفية بالطبيب، ورفض خطبتها بعد عدم موافقة أسرته، ما دفعه لخطبة فتاة أخرى.

وتقدم الطبيب ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة ضد الفتاة، فيما تقوم الأجهزة المنية على فحص الفيديو لضبط الفتاة.

