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شاهد.. معلمة سعودية تتجه إلى الغناء الشعبي

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الأحد، 27-06-2021 11:53 ص

كشفت معلمة سعودية تدعى “أم عبدالعزيز”، تفاصيل رحلتها العملية، وكيف تحولت من مُعلمة إلى مغنية شعبية في الأفراح، بسبب رغبتها في زيادة دخلها المادي.
وقالت المغنية الشعبية: “انا خريجة دبلوم حاسب ألي من أحدى الأكاديميات، اشتغلت فترة من الفترات في المدارس الأهلية منذ 17 سنة، ولكن قلة الرواتب التي كانت تقريباً 1500 ريالاً، عشان كذا توجهت إلى الفنون الشعبية، وخاصة أن أسرتي أسرة فنية”.
وتابعت: “الحمد لله انتقلت إلى الفنون الشعبية، وأبدعت فيها والحمد لله وصلت لمرحلة أفتخر فيها صراحة، اللهم لك الحمد والشكر، علمًا انا أحب التدريس، وأطمح إني أطور الفنون الشعبية، أو إني افتح لي أكاديمية أو مدرسة حق تعليم الفنون الشعبية، وخاصة أن هالحين الفترة في تدريس الموسيقي في المدارس، اطمح في تطوير نفسي من هالناحية، إني أكون مدرسة أو ناحية الفنون الشعبية”.
وزادت أم عبدالعزيز: الأغنية الشعبية والأغنية الحديثة، ممكن الأغنية الحديثة تروح للجيل هذا، في المطاعم والكافيهات والسيارة، ولكن تروح مناسبة زواج مناسبات، وفي بعض المطاعم يطلبن اللون الشعبي، في المناسبات لابد أن يدخل اللون الشعبي”.
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