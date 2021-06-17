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تعيش معه دون زواج.. أمل الشهراني تنشر صورها مع صديقها لأول مرة

أمل-الشهراني
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Native
الخميس، 17-06-2021 09:46 ص

بعد حالة الجدل التي أثارتها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المقيمة في أمريكا أمل الشهراني، بردها على الهجوم الذي تعرضت له بعد ردها على استنكار البعض إقامتها مع رجل دون زواج، قررت "الشهراني" نشر صور صديقها لأول مرة.
وشاركت أمل الشهراني، صور صديقها مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عليها باللغة الإنجليزية ما معناه : “قصة حبنا هي المفضلة .. أنا أحبك … لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو ..أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل.
وتابعت “أنت صخرتي ومحب الحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم أريد أن يتعلم أطفالي منه. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا.”.
وكانت أمل الشهراني أثارت غضب بين النشطاء بعد مقطع فيديو  نشرته ترد فيه على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل دون زواج.
وقالت ” الشهراني” إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة:”إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي”.
وأوضحت أنها لا تسعى نحو جذب متابعين أو مشاهدات، بل إن الجمهور هو من يأتي إليها، مدللة بأنه لا يستطيع أحد مشاهدة ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام إلا بشرط متابعتها أولا.
واختتمت:”حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة”.




 

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