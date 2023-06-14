



تعاقد الفنان محمد رمضان على مسلسل "جعفر العمدة" الجزء الثاني، المقرر عرضه رمضان 2024.

ونشر رمضان صورًا وفيديو لحظة تعاقده، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"وقعت أمس عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني بعد ما اطمنت انه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي".

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.