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" أبوهم تافه".. هالة صدقي بصحبة كلابها والجمهور يعلق: "ربنا يعوضك خير"

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" أبوهم تافه".. هالة صدقي بصحبة كلابها والجمهور يعلق: "ربنا يعوضك خير"

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هاله صدقي
الأربعاء، 07-06-2023 01:48 ص نسمه عبد الوهاب
شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها بفيديو لها بصحبة كلابها في أحدث ظهور ونشرت الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وكتبت: "أبوهم تافه".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحن مخلوق في الدنيا" "حضرتك جميلة قوي" "قمرات ربنا يخليهم ليكي" " الله عليكى يا ملكة دول أحن علينا من البشر بجد ربنا يعوضك خير عن إهتمامك بهم".

تواصل الفنانة هالة صدقي الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققته شخصيتها "صفصف" ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

وكانت الفنانة هالة صدقي، أعلنت مؤخرا عن تعاقدها على مسلسل جديد في تونس للعرض بموسم دراما رمضان 2024
مسلسل "جعفر العمدة" شارك في بطولته محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومي كساب وإيمان العاصي وعدد من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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