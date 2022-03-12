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شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

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نيفين
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السبت، 12-03-2022 11:05 ص

حلت الفنانة نيفين مندور -المعروفة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.
وقال نيفين مندور، خلال حوارها بالبرنامج: «سبب ابتعادي عن الوسط الفني، إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة».
وأوضحت نيفين مندور: «عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن مرة أخرى، وقال لي هذا رأيي، وامتثلت لطلبه ورغبته، مردفة: دخلت التمثيل صدفة، عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد».
وتابعت نيفين مندور: «قابلت أحد أقارب محمد سعد بالصدفة، في مطعم بالقاهرة مع صديقتي، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد، وتحديدًا بعد نجاح فيلم اللمبي».
وتحدثت نيفين مندور، عن كواليس عملها مع الفنان محمد سعد بفيلم اللي بالي بالك عام 2003، واشتهرت باسم فيحاء وهو اسم شخصيتها خلال أحداث الفيلم.
وقالت نيفين مندور: «قابلت أحد أقارب الفنان محمد سعد خلال تناولي العشاء في أحد الأماكن العامة، ولكن رفضت، لأن ساعتها كان ناجح في فيلم اللمبي، ومكنش الفيلم يلق باحترام جميع الجمهور، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد في فيلمه الجديد وقالي فيه حد هيكلمك، فطلبت منه يمشي من المكان ورفضت تاني».
وأوضحت نيفين مندور: «بعدها قابلت  سامي العدل وطلب مني الحضور اللوكيشن حتى في حالة الرفض وهو سبب دخولي الوسط الفني رغم رفضي مشاركة محمد سعد العمل لان الجمهور ينظر للفيلم الكوميدي انه ليس له أهمية فنية».
وأكملت نيفين مندور: «مدير الإنتاج طلب مني الحضور حتي في حالة الرافضة لمشاركتهم التمثيل وبالفعل قابلت في اللوكيشن الفنان حسن حسني وهو من أقنعني بالعمل معهم في الفيلم».
وتحدثت نيفين مندور شائعة زواجها من محمد سعد، قائلة: «سمعتها من ناس كتير بتشوفني في الشارع وبيقولولي هو أنتِ بجد مرات محمد سعد؟ أقولهم لا ومخوفتش من كده عشان طلما دخلتي الوسط فهتبقي معرضة للإشاعات فخلاص شر لابد منه».
عن اتهامها بتعاطي المخدرات
كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.
وتابعت نيفين مندور، خلال برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية: «باختصار شديد الموضوع ده بالنسبة لي بيضايقني، هو الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، ورحت في الرجلين، وهو بقى بين نارين بين بنته وسمعته، لأن الموضوع مبقاش سمعته بس، لا بقيت سمعة بنته كمان».
وأوضحت نيفين مندور: «بس ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة، مفيش حد قدر يشكك فيها يعني، وفكرت كتير إني أرد ولكن ردود فعل الناس الإيجابية، وإن الناس مش مصدقة خليتني مردش وإنهم مصدقني، فأصلح لمين؟ للناس المريضة؟ دول مش فارقين معايا، غير إن نفسيًا الموضوع كان مخليني مش قادرة أعمل حاجة، لأنه جه في وقت وفاة والدتي، فكانت الظروف صعبة».




 

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