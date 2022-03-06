بعد طلاقها.. الفنانة هبة مبروك تعلن زواجها من كلب (صور)

الأحد، 06-03-2022
12:54 م
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عن أغرب
الزيجات والتي كانت زواج
الفنانة
والبلوجر المصرية هبة مبروك
من كلب
في مقدمتها، على
الرغم من كونها مطلقة ولديها طفل.
وفي واقعة صادمة، لم تغفل عن توجيه الإهانات لطليقها عبدالرحمن
مبروك، حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواج
ها من كلب
فقامت بنشر صورتها علي
مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب
يحمل ورقة مكتوبا عليها
"حفل زفاف" دلالة على زعمها من الزواج
بهذا الكلب
، وأردفت معلقة على مواقع
التواصل الاجتماعي: ضل كلب
ولا ضل… كملوا انتوا بقى".
وتعرضت الفنانة
الشابة إلى هجوم حاد من الجمهور الذي يتابعها
على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تخطى المليون متابع على "إنستجرام".
يذكر أن هبة مبروك
أعلنت من قبل مشاركتها في فيلم "العلمين"
وهو من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، سيناريو
وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.