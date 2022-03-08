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دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

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الثلاثاء، 08-03-2022 12:17 م
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة، للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترقص بأحد الأعراس التي كانت تحييها بطريقة لفتت أنظار المتابعين.
دنيا بطمة بدت وهي تقوم بحركات استفزت الجمهور بشكل كبير، وعبروا عن إستياءهم من تصرفها الذي إعتبروه لا يليق بها وبفنها.
دنيا إرتدت فستاناً طويل باللون الأزرق وباكمام طويلة، بحزام لامع ورسمات لامعة عليه، كما رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم أبرز ملامحها.
وتساءل المتابعين في التعليقات عن سبب رقصها بهذه الطريقة: "احد يفهمني شنو وضعها هي رقاصه وله مغنيه وله شنو بالضبط"، "انا رقااااااصه زوجها وينه".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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