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شاهد.. فتاة تصفع رجل أمن على وجهه عدة مرات بالمغرب

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الثلاثاء، 25-03-2025 01:00 م

 

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام شابة بصفع موظف في وزارة الداخلية على وجهه عدة مرات، في مدينة تمارة المغربية.

وأظهر الفيديو، اعتداء الفتاة بالضرب والصفع على وجه الموظف، بعدما حاول منعها من تصوير خلاف بين رجلين في نهار رمضان.

وحافظ الرجل المعتدى عليه على هدوئه، ولم يقوم بأي رد فعل، فيما توجهت الفتاة بعد ذلك نحو سيارتها، وبدأت تتحدث في هاتفها، حسبما أبان الفيديو.

وأصدرت النيابة العامة في الرباط، أمرا باعتقال الشابة التي قامت بالاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة، وتم احتجازها بسجن العرجات منذ أسبوع مع الأشخاص الذين ظهروا معها في الفيديو، بحسب وسائل إعلام محلية.

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