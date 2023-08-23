شاهد.. فاكهة تتغذى على جثث الموتى في المقابر بمصر

الأربعاء، 23-08-2023
02:05 م
وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، في إثارة حالة من الجدل بمصر، بسبب ظهور ثمار يتغذى على دم الإنسان بعد وفاته، حسب ما صرح به مصور الفيديو.
ونشر أحد المشاهير في مصر، مقطع فيديو لثمار التين الشوكي الأحمر، الذي ينمو في المقابر
، وقال إنه يتغذى على الجثث المتحللة ويمتص منها العناصر التي يحتاجها.
وأظهر مقطع الفيديو قيام "المشهور" بالتجول بين المقابر
التي غطاها نبات التين الشوكي الأحمر، وقطف الثمار ثم ثناوله بيده، وبعد ذلك وضع بضعة حبات داخل جورب وعصرها.
ووضع "المشهور" عددًا من حبات ثمار التين الشوكي الأحمر، في جورب وبدأ يعصره بيده بالضغط عليه، ثم رفعه لأعلى، وبدأ يشرب عصيره، الذي بدا باللون الأحمر كأنه يشبه الدم.
الجدير بالذكر أن التين الشوكي، من الفواكه المشهورة في مصر، وتقطف ثماره في فصل الصيف.