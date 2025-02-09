الأحد 09 فبراير 2025
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

نهاية لا تليق بطبيب.. وفاة جرّاح شهير داخل حمام المستشفى بجرعة مخدرات زائدة

شاهد.. سقوط نجوى كرم بشكل عنـ.ـيف على المسرح وهذا ما فعلته بالعلم السوري

زوجة تخلع زوجها لسبب صادم: هربان من الجيش

رشوان توفيق يكشف سرًا لأول مرة عن الشيخ الشعراوي

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف امرأة من الشارع بشكل غريب

علاء مبارك لـ ترامب: عالم متجيش بالذوق

جيش الاحتلال ينسحب بالكامل من محور نتساريم.. وحمـ.ـاس تعلق وتستفز نتنياهو

قرار كويتي جديد بحبس فجر السعيد بتهمة التطاول عل دولة شقيقة

مفاجأة.. إبراهيم فايق يكشف اسم مدير الكرة الجديد بالأهلي

شاهد.. سقوط نجوى كرم بشكل عنـ.ـيف على المسرح وهذا ما فعلته بالعلم السوري

Capture
ا
الأحد، 09-02-2025 02:11 م

 

 

 

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا في العاصمة الهولندية امستردام أمس السبت بحضور جماهيري كبير، وتصدرت المواقف التي تعرضت لها على المسرح مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتصدرت الفنانة اللبنانية "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو رصد لحظة سقوطها على المسرح، في العاصمة الهولندية أمستردام.

 

وأبرزت لقطات المقطع المصور تفاعل المطربة اللبنانية على المسرح مع الحضور، وفرقة الدبكة التي تقف خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها الطويل وتسقط على ظهرها.

 

وسرعان ما اندفعت سيدة بزي أخضر إلى الفنانة اللبنانية وساعدتها في النهوض، وتعاملت الأخيرة بسرعة بديهة مع الواقعة، إذ عادت إلى إكمال حفلها بطبيعية عبر التلويح للحاضرين.

 

وفي موقف آخر من الحفل، طلب أحد الحاضرين من كرم بلهجة حادة، أن ترفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر) متوجها لها بالقول: "ما تشبحي امسكي العلم".

 

لترد كرم بعد لحظات، برفعها العلمين السوري الجديد واللبناني قائلة: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد". وتظهر لقطات مصورة وهي حاملة علم الثورة السوري والعلم اللبناني خلال الحفل.

 

 

وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.

وعلق حساب: "ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية".

 

وقال آخر:" ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام".


إقرأ ايضا

Capture

نهاية لا تليق بطبيب.. وفاة جرّاح شهير داخل حمام المستشفى بجرعة مخدرات زائدة

1479451495_125_0_2856_2048_1920x0_80_0_0_52e3e513f2da1e36d325c1edcd65b7e7

زوجة تخلع زوجها لسبب صادم: هربان من الجيش

رشوان-توفيق-والشعراوي

رشوان توفيق يكشف سرًا لأول مرة عن الشيخ الشعراوي