شاهد.. رجل أعمال سعودي يبني مسجدًا باسم عامل مصري لديه

في مفاجأة كريمة وفريدة من نوعها، كافأ رجل أعمال سعودي موظفا مصريا عمل معه على مدار 26 عاما، على أمانته وإتقان عمله.

نشر حساب على منصة تيك توك باسم الداوي، مقطع فيديو يصور فيه مسجدا باسم باسم بن أحمد متولي، على طريق المدينة المنورة في المملكة السعودية، حيث وقف صاحب الفيديو أمامه وبدأ يروي قصته، ليفاجئ متابعيه بأن الجامع كان هدية غاية في الكرم والسخاء من رجل أعمال سعودي يدعى سليمان غسلان، لموظفه المصري باسم متولي، الذي يعمل في شركته العقارية منذ أكثر من 26 عاما.

بدأ صاحب الفيديو بتصوير المسجد الذي كُتب عليه: مسجد السيد باسم بن أحمد متولي، أقدم منسوبي الشركة، غفر الله له ولوالديه وذويه، تأسس عام 1444 هجريا، 2024 ميلاديا.

وحسب الفيديو، تابع حديثه عن قصة الجامع: اخونا باسم كان ولايزال محاسبا في شركة رجل الأعمال سعود غسلان، يعمل من أكثر من 26 سنة.

ثم أضاف: الرجل فاضل وأخلاقه طيبة، صاحب أمانة، حب يكافئه أخونا غسلان ببناء هذا المسجد وتسميته باسمه نظير لما قدمه من خدمة وأمانة وحسن خلق بالتعامل مع عملاء الشركة، يستاهل كل خير أخونا متولي، جزاه الله خير أخونا سعود على هذه المبادرة الجميلة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا رد جميل من أخونا ووفاء، ثم أنهى مقطع الفيديو بتصوير الجامع من الداخل.