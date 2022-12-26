الإثنين 26 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

«السيسي» يقاطع رئيس الوزراء ويعلق على أزمة الدولار

متى يكون الزواج العرفي صحيحًا؟ أحمد عمر هاشم يرد

إصلاحات صعبة ومعقدة.. عمرو أديب: بيع بعض الأصول في الدولة الفترة القادمة

صور حميمية تثير الجدل.. أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف

سيدة تعلن وفاتها وتنشر صورها بالكفن على صفحة ابنتها للهرب من الديون

ابنتا فريد خميس تبيعان حصتهما في «النساجون الشرقيون» بـ 1.4 مليار جنيه

شاهد.. برلماني يتفقد شوارع الإسكندرية بقارب صيد

اصطدم بعمود.. وفاة محافظ بورسعيد السابق داخل مجلس الشيوخ

ADS
 

شاهد.. برلماني يتفقد شوارع الإسكندرية بقارب صيد

000
قارب صيد يحمل النائب
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 10:48 ص

انتقد البرلماني محمد جبريل ،عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع أول موجة أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة في فصل الشتاء.

وظهر عضو مجلس النواب في مقاطع فيديو وصور يستقل قارب صيد أثناء جولة بأحد شوراع منطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، بعد موجة أمطار ضربت المحافظة اليوم الأحد، فيما وسط مشهد عكس غزارة كمية مياه الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف حتى اغرقت عدد من منازل المواطنين.

 

وأعلن عضو مجلس تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن غرق شوارع الإسكندرية في أول موجة أمطار غزيرة مع بداية فصل الشتاء، وطالب بإدراج البيان على جدول أعمال اولى جلسات المجلس للمناقشة العاجلة.

 

وقال جبريل في البيان العاجل إن الإسكندرية تعرضت للغرق فى أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

 

وأضاف النائب أن غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد بشكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق مداخل العديد من المستشفيات والشوارع والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى غرق مناطق عديدة ومتفرقة بالمحافظة وخاصة نجع العرب وكرموز وغيط العنب ومحرم بك وغربال وتلف العديد من السيارات والبضائع بالمحال والمخازن وعدم قدرة المواطنين على الدخول والخروج من منازلهم بالإضافة إلى وجود شلل تام فى التعامل والدخول والخروج داخل المستشفيات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.






 

إقرأ ايضا

778

اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

image

رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

elaosboa27648

«السيسي» يقاطع رئيس الوزراء ويعلق على أزمة الدولار

أخبار متعلقة

202002240326472647

سقوط أول ضحية للأمطار في الجيزة بطريقة مأساوية

202011200148164816

تعليق الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

Capture

شاهد.. ماذا فعل سيدة في شاب تحرش بابنتها في الإسكندرية

202112281152315231

«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

إسعاف

تهز الإسكندرية.. تاجر سمك يغرز سكينًا في رقبة شاب أمام الجميع بسبب منشور